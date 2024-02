Carnaval no DF: confira a programação para a terça-feira (13/2) de folia

O carnaval está quase chegando ao fim, mas ainda dá tempo de cair na folia e aproveitar até o último minuto de festa. Quarto e último dia oficial de festividades, a terça-feira (13/2) vai ser marcada por blocos de rua que reúnem devem reunir de 2 mil até mais de 30 mil foliões. Neste ano, o carnaval do quadradinho contou com 56 blocos credenciados pelo Governo do Distrito Federal.

Diferente do fim de semana, onde a chuva tentou, mas não conseguiu, atrapalhar a festa, a segunda-feira (12/2) foi de clima ensolarado durante todo o dia. Entre os destaques do dia, tiveram o retorno oficial do bloco das Divinas Tetas, que reuniu cerca de 30 mil pessoas no gramado da Biblioteca Nacional, e o Bloco do Amor, que voltou a desfilar na via S2.

Confira a programação para os próximos dias.

Terça-feira (13/2)

Circuito Brasília em Folia - 10h às 19h - Setor Carnavalesco, Plataforma Monumental e Plataforma da Diversidade

Bloco Têrêtêtê - 11h às 19h - W3 507 Sul – Colabora Mix – Asa Sul

Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - CLN 205/ 206 – Asa Norte

Pega Ninguém - 15h às 19h - Circuito Carnavalesco - Setor Carnavalesco Sul – Asa Sul

Bloco Tesourinha - 15h às 22h - Praça Central da SQN 410 – Asa Norte

Pacotão - 14h às 20h30 – 302 Sul a 504 Norte, pela contramão da W3 – Asas Sul e Norte

Portadores da Alegria - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade no Estacionamento 12 – Asa Sul

Carnafamília - 16h às 00h - Parque de Exposições de São Sebastião – São Sebastião

CarnaSarau – 16h às 23h59 - Praça da Bíblia, QNP 19 - P. Norte – Ceilândia

Vem Kem Quer - 14h às 23h - Avenida Central (ao lado da UBS 01) - Estrutural

Filhos da Ema - 14h às 22h - Praça Central da Quadra 407 - Recanto das Emas

Groove do Bem - 16h às 23h - Taguaparque no estacionamento do Centro Cultural – Taguatinga

Quarta-feira (14/2)

Gagá...Vião do Cruzeiro - 10h às 20h - Estacionamento do Ginásio de Esportes - Q 811 - Cruzeiro Novo

CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!

*Com informações da Agência Brasil e da Agência Brasília

