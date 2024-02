Veja as regiões por onde passará o carro fumacê nesta quarta (14/2)

Os carros fumacê estão passando pelas ruas do Distrito Federal diariamente para combater a proliferação do mosquito da dengue. O veículo do inseticida de ultrabaixo volume (UBV) vai passar por 16 regiões administrativas nesta quarta-feira (14/2). O horário de passagem é no fim da tarde, das 17h às 19h.

A recomendação é para que as pessoas abram portas e janelas quando o carro passar para que haja uma maior eficácia do produto. Vale ressaltar que uma das formas de combater a proliferação dos mosquitos da dengue é evitando o acúmulo de água parada.

Confira a lista de locais abaixo:

Samambaia: QR 414 e Terminal de ônibus de Samambaia Sul;

São Sebastião: São Bartolomeu QD 1 e 2; Vila Nova ruas 48 a 50; Bela Vista e Residencial do Bosque;

Taguatinga: QSF 16; QSE 5 e 15; CSE 8 e QNL 24, 26, 28 e 30;

Santa Maria: QR 207, 307, 308 e 310;

Ceilândia: QNO 2, 3, 4, 6, 8 e 10;

Sol Nascente: Chácara 84 (Chácara Olhos d’Água)

Guará II: QE 40 conjunto J; QE 44 conjunto C e Residencial Maestri;

Sobradinho: QD 6 e 9; Condomínios Morada e Petrópolis; Condomínio alto da Boa Vista QD 206 Cj. 3, QD 102 Cj. 1; QD 102 Cj. 4; QD 202 Cj. 2; Condomínio RX Centauros Cj. A, J, R, M; Condomínio RK Antares Cj. L, N, V, C, Q; Condomínio Império dos Nobres QD 1 Cj. G, QD 2 Cj. E, QD 4 Cj. F;

Lago Sul: QI 23 (conjuntos e chácaras) e QI 27

Jardim Botânico: SMDB 19 conjuntos 13 a 16;

Gama: QD 4, 13, 15, 17; Força Nacional; Batalhão da PMDF e Conselho Tutelar;

Recanto das Emas: QD 605; Condomínio Nova Galileia I e Condomínio Galileia II;

Colônia Agrícola Samambaia: Chácara 35; Condomínio Estrada Parque 4; Chácara 39 Lt. 23; Chácara 49; Chácara 63B Rua 1; Chácara 109 e entrada principal do Taguaparque;

Brazlândia: Condomínio Vitória;

Riacho Fundo II: QN 7A, 27 e 31; QC 6;

Asa Norte: SHCGN 707, 708, 714 e 716; SGAN 905 e UBS 1.