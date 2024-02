QualificaDF Móvel oferece 880 vagas de capacitação profissional

O QualificaDF Móvel inicia, nesta quinta-feira (15/2), as inscrições para 880 vagas de capacitação profissional. A quarta etapa do segundo ciclo do programa viabilizado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) acontece em quatro regiões administrativas (RAs): Ceilândia, Recanto das Emas, Riacho Fundo II e Samambaia. O prazo para se cadastrar vai até o dia 20 de fevereiro pelo site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). O Diário Oficial do DF (DODF) publicou, na edição desta quarta-feira (14), o edital de chamamento.

As unidades móveis oferecem oportunidades em nove cursos diferentes: designer de sobrancelhas, maquiagem profissional, administração de serviços hospitalares, design gráfico, auxiliar administrativo, cabeleireiro, atendente de farmácia, manutenção de celular e operador de microcomputadores (informática básica). São 220 vagas e cinco áreas de capacitação ofertadas em cada região administrativa. Os cursos ocorrerão em dois turnos: matutino, das 8h às 12h, e vespertino, das 14h às 18h, com carga horária de 80 horas/aula. As atividades começam no dia 1º de março.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, destaca que as opções de curso foram planejadas a partir de uma pesquisa de mercado em cada RA. “Fizemos um levantamento, por meio de pesquisa, onde há o maior número de pessoas desempregadas e qual o perfil desse público. A partir daí, levantamos o tipo de profissional que o mercado local necessita. Com isso, o QualificaDF Móvel leva à população mais carente, que é nosso público-alvo, uma qualificação específica de acordo com a necessidade de mercado”, aponta.

Está previsto para a próxima quarta-feira (21/2) a divulgação do resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos. Depois dessa data, os convocados deverão apresentar seus documentos e comprovar os requisitos em uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, ou em uma das unidades móveis, de 8h às 12h e das 13h às 17h.

Para disputar uma vaga, o candidato tem que ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro em situação regular no país, ter idade superior a 16 anos, ser beneficiário do seguro desemprego, desempregado, trabalhador informal ou cidadão idoso com até 70 anos.

O QualificaDF Móvel é voltado para grupos minorizados, como negros, mulheres, pessoas com deficiência, e migrantes. O programa dá prioridade a residentes nas cidades em que as unidades móveis atuarão e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Também é possível preencher o formulário digital nas 14 agências de atendimento ao trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e sábado, das 8h às 12h.

Confira as vagas do QualificaDF Móvel:

Ceilândia – QNR 4, Área Especial 1, próximo à praça da QNR 3/4

Manutenção de celular (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Designer de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Atendente de farmácia (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Operador de microcomputadores – informática básica (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino).

Recanto das Emas – Quadra 204/205, Conjunto 22

Auxiliar administrativo (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Designer de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Atendente de farmácia (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Design gráfico (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino).

Riacho Fundo II – Conjunto 7, 1A Etapa QN 7A, ao lado da administração regional

Designer de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Administração de serviços hospitalares (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Auxiliar de recursos humanos (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Design gráfico (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino).

Samambaia – QS 409, AE 1

Auxiliar administrativo (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Designer de sobrancelhas (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino),

Maquiagem profissional (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Cabeleireiro (24 para o turno matutino e 24 para o vespertino);

Design gráfico (14 para o turno matutino e 14 para o vespertino).