Distrito Federal registra 1ª morte por covid-19 em 2024

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou a primeira morte por covid-19 no ano de 2024. Segundo boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (15/2), a paciente era uma mulher com idade entre 30 e 39 anos e não tinha nenhuma comorbidade.

Segundo a pasta, o óbito foi registrado no dia 24 de janeiro na região administrativa de Santa Maria. Anteriormente, a última morte por covid-19 no DF havia acontecido em 16 de dezembro de 2023.

Em meio a alta nos casos de dengue, a covid-19 volta a preocupar a Secretária de Saúde. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela pasta na última quarta-feira (14/2), até o dia 10 de fevereiro foram registrados 931.279 casos de covid-19 no DF. A semana epidemiológica atual apresenta 1.673 casos novos em relação à semana anterior, o que corresponde a um acréscimo de 102,1%. Do total de casos notificados, 917.278 (98,5%) estão recuperados e 11.960 (1,3%) evoluíram para óbito.

Com relação ao local de residência dos casos, 827.553 (88,9%) residem no DF e 59.620 (6,4%) residem em outras Unidades Federadas (UF). Desde o começo da pandemia, em março de 2020, o DF já confirmou 929.606 casos de covid-19. Desses, 11.960 pessoas morreram em decorrência do vírus.