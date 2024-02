Associação dos Docentes da UnB lamenta morte de estudante

A Associação dos Docentes da Universidade de Brasília — Seção Sindical (ADUnB-S.Sind.) emitiu uma nota nesta quinta-feira (15/2) prestando condolências à família e aos amigos de Lucas da Silva Resende do Monte.

O estudante de 20 anos da Faculdade de Educação Física (FEF) desapareceu no sábado (10/2) e foi encontrado morto em um condomínio em uma casa localizada em Sobradinho, na terça-feira (13/2).

“Neste momento de dor, a ADUnB-S.Sind se solidariza com a família e reforça a importância deste caso ser solucionado com celeridade e Justiça”, escreveu a instituição.

A polícia civil do Distrito Federal está conduzindo uma investigação para esclarecer as circunstâncias da morte do jovem.