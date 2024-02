Homem é preso ao se passar por policial penal e tentar entrar armado em escola

Políciais civis da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) prenderam um homem armado, de 37 anos, que tentou invadir uma escola ao se passar por policial penal do estado de Goiás. O caso ocorreu na quarta-feira (14/2), e o homem foi preso em casa, em São Sebastião.

Segundo informações da PCDF, o homem se apresentava como um policial penal de Goiás e disse que oferecia serviços de segurança privada. À polícia, o acusado disse que estava na escola fazendo segurança privada, no entanto, os investigadores constataram que o suspeito não pertencia a nenhum quadro de Polícia de Goiás.



De acordo com a corporação, contra o suspeito há duas condenações por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Além disso, o homem também responde por constrangimento ilegal por ter usado uma arma de fogo para ameaçar um prestador de serviço que chegou atrasado na casa dele.

Ao cumprirem mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram um revólver, calibre 38, e 12 munições intactas, além de dois simulacros de arma de fogo e um distintivo falso de policial penal. O acusado irá responder por posse ilegal de arma de fogo e uso do selo ou sinal público falsificado. De acordo com a instituição de segurança, se somadas, as penas podem chegar a nove anos de reclusão.