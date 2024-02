Homem surdo e comparsa são presos por tráfico de drogas no Paranoá

Três homens foram presos, dois por tráfico de drogas e um por uso de entorpecente, pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na noite dessa quarta-feira (14), no Paranoá. A operação faz parte da segunda fase da Operação Libras, realizada pela 6ª Delegacia de Polícia.

Um desses homens é deficiente auditivo e traficava crack na feira desativa do Paranoá, ao lado do restaurante comunitário. Por causa da sua deficiência, o rapaz utilizava pedaços de papel para se comunicar com os usuários de drogas, que realizavam os pedidos escrevendo nesses papéis.

A polícia chegou ao suspeito através de denúncias realizadas pela população. O homem já tinha sido preso em outubro do ano passado também por tráfico de drogas. Com os suspeitos foram apreendidas por volta de 40 pedras de crack, um aparelho de celular e dinheiro.