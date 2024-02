Taguatinga Shopping fará baile gratuito de carnaval para crianças e famílias

O Taguatinga Shopping realizará um baile gratuito de carnaval para criançada e suas famílias, neste fim de semana (17 e 18/2). A festança será na Praça de Vidro, no terceiro andar, das 15 às 19h.

No sábado, o grupo Pé de Cerrado cuidará da animação musical infantil e, no domingo, quem comandará a festa será o bloco Ventoinha de Canudo. Nos intervalos das bandas, o som será levado pela DJ Sarahaecanela. Haverá também a distribuição de kits com confetes e serpentina e pintura no rosto.

Mayce Tranquillini, gerente de marketing do shopping, afirma que a festa é para toda a família e que o evento fechará o carnaval "com chave de ouro e muita animação”.

Quem quiser participar, deve buscar a pulseira de acesso, no Taguatinga Shopping, nas lojas: Alphabeto, Hering Kids, Tip Top, Puket, Mini Melissa Clube, Milon, Malwee Kids, Teens e Kids e Tuti Kids.

Confira a programação:

Sábado, 17/2:

• 15 às 16h – DJ Sarahaecanela

• 16 às 18h – Grupo Pé de Cerrado

• 18 às 19h – DJ Sarahaecanela

• 15 às 19h – Animação infantil e Make da Folia

Domingo, 18/02:

• 15 às 16h – DJ Sarahaecanela

• 16 às 18h – Bloco Ventoinha de Canudo

• 18 às 19h – DJ Sarahaecanela

• 15 às 19h – Animação infantil e Make da Folia

*Com informações do Taguatinga Shopping