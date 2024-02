Vídeo mostra estudante da UnB entrando em condomínio de amigo antes de morrer

Um vídeo mostra o estudante da Universidade de Brasília (UnB) Lucas da Silva Resende Monte, 20 anos, entrando no condomínio Alto da Boa Vista, na madrugada de sábado (10/2). Nas imagens da câmera de segurança do local, aparecem o rapaz, ao lado do grupo, indo para a casa do amigo, antes de ser encontrado morto nos fundos da residência, na manhã de terça-feira (13/2).

As imagens abaixo mostram Lucas e outros três jovens caminhando em direção ao imóvel, às 1h56 de sábado (15/2). As imagens são as últimas registradas do estudante da UnB com vida. Veja o vídeo.

Em diligências, a PCDF apreendeu o celular do amigo de Lucas. O telefone móvel do pai do conhecido de Lucas também foi apreendido pelos investigadores, que mantiveram os nomes de ambos em sigilo.

Segundo o delegado à frente do caso, Hudson Maldonado, chefe da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), o objetivo das apreensões é investigar tudo e exaurir as possibilidades a respeito do que aconteceu. Ele não classificou os donos dos celulares como suspeitos.



De acordo com Maldonado, os resultados dos laudos periciais das várias linhas investigativas que os agentes da PCDF realizam serão determinantes para o esclarecimento do caso. “Pelos laudos vamos saber em quanto tempo ele morreu, se foi ou não no sábado (dia do desaparecimento), a profundidade das lesões, além da dinâmica em que o corpo foi encontrado — se foi lavado ou não, por exemplo”, disse.

No local, os peritos identificaram vestígios de sêmen, que também será analisado. Ao lado do corpo, os policiais encontraram, ainda, a faca que aparentemente ocasionou os ferimentos no universitário. Papiloscopistas examinaram o objeto, mas não constataram impressões digitais.