Desvio na EPTG: ônibus têm trajetos alterados a partir de hoje (16/2)

Nesta sexta-feira (16/2), os trajetos dos ônibus do sistema de transporte coletivo que passam pela Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) e pela Estrada Parque Setor Policial Militar (ESPM) a partir da Estrada Parque Indústria de Abastecimento (Epia) vão ser alterados.

A mudança se dá em função das obras que vão interditar a alça do viaduto que dá acesso à Epig pela Epia (ao lado da Polícia Rodoviária Federal). Enquanto durar a intervenção, as linhas de ônibus vão fazer o retorno pela via interna da Octogonal, entrando no setor na altura da Quadra 8 até a Epig.

Já os coletivos do transporte público coletivo que trafegam pela marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) devem acessar a via principal, no último acesso que fica na altura da antiga Companhia Energética de Brasília (CEB), para seguir em direção à Octogonal, pela pista de concreto mais à esquerda.

O subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus, explicou que todas as informações estão sendo repassadas às concessionárias a fim de orientar os motoristas das linhas que passam pelo local das intervenções.

As intervenções viárias, executadas pela Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), ocorrem no trecho entre a EPTG com a Epig, onde desvios de trânsito serão adotados, no sentido Eixo Monumental, para a concretagem das faixas situadas mais à direita da EPTG.

O trecho é o primeiro dos seis que passarão por obras para a expansão do Corredor Eixo Oeste até a região central do Plano Piloto, o que inclui faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT, construção de nove viadutos, estações BRT, passagens para pedestres e ciclovias.

Confira imagens das mudanças:

Ônibus terão trajetos alterados nesta sexta (16) (foto: Reprodução/Agência Brasília)