Policiais perseguem e prendem trio que roubou carro de motorista de app no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na tarde dessa quinta-feira (15/2), três homens que roubaram o carro de um motorista de aplicativo, na região de Vila Madureira, no Sol Nascente/Pôr do Sol.

De acordo com a corporação, uma equipe de patrulhamento da PM estava na área do P Sul, quando foram informados de que um veículo, um HB20 branco, havia sido levado por assaltantes. Os policiais, então, em diligências, conseguiram avistar o veículo em fuga e começaram uma perseguição. O caso ocorreu por volta das 15h20 e foi registrado por câmeras de segurança. Veja:

A atuação da polícia conseguiu ser efetiva, e os três homens foram presos. Os indivíduos já tinham diversas passagens por roubo, furto, extorsão, porte ilegal de arma de fogo, sequestro e crimes contra o patrimônio. O veículo foi recuperado e devolvido ao motorista de app.

Os três foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Eles ficarão presos à disposição do Poder Judiciário.