Morre o pai do deputado Jorge Vianna, Antônio Viana, aos 77 anos

O pai do deputado distrital Jorge Vianna (PSD) morreu na manhã desta sexta-feira (16/2). Antônio Viana tinha 77 anos e morreu após complicações de uma cirurgia realizada na coluna. Ele não resistiu a duas paradas cardíacas.

Pelas redes sociais, Jorge Vianna prestou uma homenagem ao pai. “Eu achava que super herói não morria. Tenho o melhor pai do mundo, um cara fantástico, que sem falar muito, ao estilo nordestino, me ensinou a ser homem e trabalhador. Essa é a nossa marca! O grande homem é aquele que não perde o coração dos seus filhos e você terá o meu por toda vida, pai! Te amo!”, escreveu o deputado.

Antônio estava internado no Hospital Home, na Asa Sul, para realizar uma cirurgia na coluna, quando teve complicações no pós-operatório, sofrendo duas paradas cardíacas. “Ele deixa um legado de um grande pai, trabalhador, com grande dedicação e valores que serão lembrados com carinho por todos que tiveram a honra de conhecê-lo”, disse o deputado em nota enviada pela assessoria.

Além da esposa Deusa, Antônio deixa quatro filhos: Jorge, Rosângela, Regina e Reijane, e netos. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

