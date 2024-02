Mulher com dengue morre após receber alta em UPA do DF

Cíntia Maria Dourados Mendes, 42 anos, morreu, na última segunda-feira (12/2), após contrair dengue. A paciente foi à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brazlândia e foi orientada a retornar para casa, sob a alegação de que os sintomas "eram normais". Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), responsável pela administração da UPA, a mulher teve uma piora, retornou à unidade de saúde com episódios de desmaios e faleceu.

O corpo de Cíntia foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para investigação da causa do óbito. Ao Correio, o IgesDF afirmou que lamenta profundamente o falecimento da paciente e expressa solidariedade à família. O Instituto também informou que vai continuar acompanhando de perto as informações sobre o caso.

Dengue no DF

Segundo o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nessa quarta-feira (14/2), foram registrados 20,4 mil casos prováveis de dengue em uma semana, totalizando 67.897 desde o início do ano. Desse total, 66.361 são residentes do Distrito Federal e 1.536 de outras Unidades da Federação, mas que foram atendidos na rede pública do DF.

As Regiões Administrativas (RAs) com mais notificações são Ceilândia (12.983), Taguatinga (3.772), Sol Nascente/Pôr do Sol (3.701), Brazlândia (3.305), Samambaia (2.819), Santa Maria (2.731), São Sebastião (1.968), Gama (1.785), Plano Piloto (1.490) e Guará (1.397).

Veja a nota do IgesDF na íntegra:

"O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF) informa que a paciente foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento de Brazlândia. Após ser avaliada e testar positivo para dengue, recebeu tratamento adequado, incluindo medicação e hidratação, e foi liberada com instruções para retornar se apresentasse sintomas preocupantes.

Posteriormente, a paciente retornou à unidade com episódios de desmaios. A equipe médica prestou assistência imediata, incluindo tentativas de reanimação, mas infelizmente a paciente veio a óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal - IML para investigação da causa do óbito.

O IgesDF lamenta profundamente o falecimento da paciente e expressa solidariedade à sua família. Continuaremos acompanhando de perto as informações sobre este caso."