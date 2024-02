CB Folia: 'Denguinha' leva prêmio de melhor fantasia do carnaval 2024

A professora e atriz Lilian de Alencar, 51 anos, fez do momento de crise do Distrito Federal devido à alta de casos de dengue uma oportunidade para ir às ruas fantasiada de mosquito Aedes aegypti, o transmissor da doença. Com muita criatividade, ela levou o prêmio de Melhor Fantasia no CB Folia 2024, além de buscar conscientizar a população sobre os cuidados para não deixar a água parada.



Lilian conta que ficou surpresa ao saber da indicação e do prêmio. “Foi emocionante e inesperado também. Todo ano eu vou para o carnaval abordando temas que acontecem na cidade, mas sem intenção de ganhar e, sim, de fazer a minha parte, que é de alertar e de conscientizar as pessoas. Então, para mim, foi uma surpresa enorme ter recebido e ter sido indicada”, comentou a foliã.

Com criatividade para pensar na fantasia, Lilian destaca que, neste ano, a ideia era gastar pouco com fantasia e utilizar itens que tinha em casa. “Vou pegar o que eu tenho e aproveitar e ver no que dá. Então, eu tinha a bota, as luvas, a saia de tule, um chapéu, que peguei por acaso, além do EVA, feltro, os lacinhos...”, relembrou sobre o processo criativo.

Para montar a fantasia, a professora contou ainda com a ajuda da tia e da mãe. “Minha tia foi de enfermeira para o carnaval. Ela tinha uma vacina do tipo ‘xô, dengue’, e minha mãe me ajudou a fazer as asas e a pendurar as bolinhas. E, pronto! Surgiu assim a ‘denguinha’”, disse Lilian sobre o nome dado à personagem da fantasia.



CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorreu as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024.

A premiação também incluiu a participação dos leitores do Correio, que tiveram a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil.