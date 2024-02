CB Folia: campanha Folia com Respeito ganha prêmio de momento do carnaval 2024

O troféu CB Folia premiou a campanha Folia com Respeito na categoria melhor momento do carnaval de 2024. A premiação ocorreu na tarde desta sexta-feira (16/2), no auditório do Correio Braziliense, que reuniu os demais ganhadores. A ação educativa começou em 2016, como resposta ao aumento das denúncias de violência durante os festejos à época.

Letícia Helena, criadora e coordenadora da Folia com Respeito, acredita que o prêmio reflete um resultado muito bom, após a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não ter registrado casos de violência sexual na festa deste ano.

“Ver esse tipo de ação surtindo efeito e sendo cada vez mais bem recebida. Este ano, no carnaval de 2024, a gente ter o melhor momento do combate à violência surpreendeu e é um marco de valorização de campanhas de combate à violência”, vibra.









< >

Este ano, o foco do projeto foi o combate ao racismo, à violência e ao assédio contra a mulher e a população LGBTQIAPN+ nos blocos de carnaval do DF. Além disso, a ação trabalhou a promoção do autocuidado e do zelo com o patrimônio, o apoio às vítimas, a garantia da acessibilidade e a limpeza pública.

A iniciativa tem fomento da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF). A realização é do Distrito Drag, em parceria com o coletivo Folia com Respeito, e apoio da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF).

Postos móveis

Neste ano, a campanha teve material de divulgação para os blocos, dois postos móveis, e distribuição de água, lanches e preservativos. Os participantes farão também o monitoramento dos territórios em busca de pessoas que precisem de acolhimento.

"O posto móvel é uma kombi com uma equipe treinada para fazer o acolhimento de vítimas. É um acolhimento empático, partimos da escuta. A pessoa que sofre assédio fica vulnerável, desestabilizada. Nosso atendimento é de diálogo. O posto conta com um celular para que as pessoas possam se comunicar e pedir ajuda", explica Letícia Helena.

A kombi esteve em diversos blocos como o Parece mas não é, CarnaFlow, Bloco Na Batida do Morro, Galinho de Brasília, Vai com as Profanas, Divinas Tetas e Blcoo do Amor. A Folia com Respeito promoveu capacitação com produtores de blocos para que eles atuem como multiplicadores da campanha. No fim do carnaval, serão produzidos relatórios com os principais atendimentos das unidades móveis.