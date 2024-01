PM prende acusados de roubo em construção em Samambaia Sul

Dois homens acusados de realizar um roubo com restrição de liberdade foram presos, na madrugada desta segunda-feira (29/1), em Samambaia Sul. Policiais militares do 11º Batalhão, da região, patrulhavam a área quando receberam a informação sobre o delito que teria acontecido em um canteiro de obras na QS 105.

Segundo a PM, duas pessoas que estavam no local da construção disseram que os suspeitos apareceram de surpresa, as renderam e as trancaram em um cômodo do imóvel onde se realizava a obra. As vítimas passaram aos policiais as características dos acusados. Isso permitiu que fossem localizados e presos na QS 115.

Com os homens, a polícia recuperou itens usados na construção, como botas, luvas e ferramentas, mais os celulares das vítimas e um micro-ondas. Ainda teriam encontrado com os dois detidos um revólver falso, supostamente utilizado no assalto.

Os acusados foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia).