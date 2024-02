Polícia localiza no Setor O carro de jovem assassinado

O carro de Mateus Silva Cruz, 23 anos, foi encontrado carbonizado em uma rua do Setor O, na manhã desta terça-feira (20/2). Horas depois, investigadores localizaram seu corpo no Incra 9. A Polícia Civil (PCDF) apura o caso.

Cruz estava desaparecido desde domingo (18/2), quando saiu de casa, por volta das 20h40, para ir a uma festa, na QNO 19, com duas moças. Imagens de câmeras de segurança do lado externo de uma distribuidora de bebidas da região mostram que ele parou seu veículo, um Fiat Uno, perto do estabelecimento. Ao sair do automóvel, foi agredido por seis homens que o deixaram desacordado.

Os suspeitos levaram o veículo e deixaram o rapaz, sem sentidos, no chão do lugar onde foi atacado. Porém, pelas imagens, é possível ver que eles retornaram pouco depois, o recolheram e foram embora com a vítima no carro. Desde aquele dia, o paradeiro de Cruz era ignorado. Nesta tarde, foi encontrado morto. A 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) busca pelos suspeitos.