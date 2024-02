Investigação

Vídeo mostra mulher com dois homens alguns dias antes de ser encontrada morta O vídeo, captado pelas imagens do circuito interno de segurança da via, mostram Milena Rodrigues, 26, vestida com um casaco e um short ao lado de dois rapazes. Ela desapareceu em 21 de janeiro e seu corpo foi encontrado após 16 dias na região do Areal