CLDF vai conceder título de cidadã honorária de Brasília à vice Celina Leão

Os deputados distritais aprovaram, em sessão ordinária nesta terça-feira (20/2), a concessão do título de cidadã honorária de Brasília à vice-governadora Celina Leão (PP).

O projeto é de autoria dos deputados Wellington Luiz (MDB) e Pepa (PP). Ao Correio, Celina agradeceu a homenagem concedida pelos 16 deputados distritais presentes na Casa.

“Me sinto honrada. Fui deputada distrital por dois mandatos e tive a minha vida inteira dedicada à Brasília. É uma honra, principalmente porque vi os discursos (dos distritais) em minha homenagem. Gratidão”, declarou a vice-governadora.

Celina ficou 66 dias como governadora do DF, após o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em decorrência dos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado.

Outros projetos

Além dela, outros projetos foram aprovados por unanimidade pelos 16 deputados presentes na Casa, como a homenagem a Rodrigo Cavalcanti Magalhães, conhecido como Tico Magalhães, capitão do Grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro.