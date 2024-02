Homem em surto morre baleado após partir para cima da PM com facão

Um homem morreu baleado ao tentar atacar policiais militares com um facão, na noite desta terça-feira (20/2), na Chácara 89 do Sol Nascente. A situação ocorreu após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ser acionada para uma ocorrência de surto psicótico.

Os militares foram acionados pela mãe do suspeito por volta das 21h. A mulher afirmou que o filho estaria em surto, muito agressivo e proferindo ameaças contra ela. Segundo a PM, quando as equipes chegaram, o homem partiu para cima da guarnição com um facão e feriu um dos policiais.

A PM afirmou que foi necessário efetuar um disparo contra o rapaz. Ferido, o suspeito chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma ocorrência foi registrada na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para apurar o caso.

Ao Correio, familiares do suspeito disseram que a polícia atirou no rapaz de maneira injustificável. Segundo os parentes, a entrada de familiares próximos à vítima e do advogado foi impedida pela PM. "Após o ocorrido, a PM trancou a mãe dele em casa, sem comunicação com ninguém."