Câmera mostra jovem sendo encurralado por grupo antes de ser morto

Um vídeo cedido ao Correio mostra o momento em que Matheus Silva Cruz, 23 anos, é encurralado por ao menos cinco jovens dentro de uma distribuidora de bebidas, em Ceilândia. O vendedor estava desaparecido desde domingo (18/2) e foi encontrado morto nesta terça-feira (20/2) com sinais de espancamento, no Incra 9.

Segundo familiares, Matheus saiu de casa após receber o convite de duas meninas para ir a uma festa, na QNO 19. O jovem saiu de carro, um Fiat Uno, e parou em frente à distribuidora. Numa das imagens colhidas pela polícia e captadas à 00h de 19 de fevereiro, a vítima aparece encostada na parede e sendo cercada pelos cinco jovens.

Outra filmagem teria captado a agressão contra Matheus. Segundo as investigações, os suspeitos levaram o veículo e deixaram a vítima caído ao chão. Depois, o grupo retornou, buscou Matheus e o levou. O carro do vendedor foi encontrado na manhã desta terça totalmente carbonizado, em uma rua do Setor O. Ainda segundo os parentes, um grupo teria sido apreendido pelos investigadores por suposto envolvimento no assassinato. A informação, no entanto, não foi confirmada pela polícia.

Carro incendiado era modelo Uno e pertencia à vítima (foto: Material cedido ao Correio)

A família afirmou que Matheus não tinha guerra e nem inimizades. O jovem trabalhava em uma loja de fabricação de coldre para armas e ajudava o pai. A PCDF trabalha com uma possível emboscada.