Criminosos de Goiânia que praticavam estelionato no DF são alvos de operação

Uma associação criminosa de Goiânia foi alvo, na manhã desta quarta-feira (21/2), de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Segundo as investigações, o grupo é suspeito de praticar o crime de estelionato, usando aplicativo de mensagens, contra moradores da capital e de outros estados brasileiros, movimentando cerca de R$ 100 mil por mês.

Na ação, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na cidade goiana. Até a última atualização dessa matéria, cinco pessoas foram presas, além da apreensão de cartões bancários, celulares e R$ 11 mil em espécie.



De acordo com a PCDF, as investigações tiveram início em setembro do ano passado, quando dez moradores do DF foram vítimas dos autores. Os criminosos entraram em contato com as vítimas por um aplicativo de mensagem usando a foto de familiares e simulando uma suposta mudança de número. Logo em seguida, o grupo solicitava transferências bancárias.

O delegado adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), Thiago Boeing, destacou que as vítimas do DF tiveram um prejuízo de cerca de R$ 10 mil. “Contudo, os autores movimentavam cerca de R$ 100 mil por mês, praticando golpes contra vítimas de diversos estados da federação, dentre eles Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Pernambuco”, detalhou.

Após a conclusão das investigações, foram identificados seis integrantes do grupo criminoso. Eles foram indiciados pelos dez crimes de estelionato praticados no DF, assim como lavagem de dinheiro e associação criminosa. A 1ª Vara Criminal de Samambaia decretou a prisão preventiva dos envolvidos.

Durante a operação, os policiais também cumpriram seis mandados de busca e apreensão em desfavor dos indiciados em endereços de Goiânia. Chamada de Operação Miragem, a ação visou desarticular a associação criminosa dedicada à prática de estelionatos via aplicativo de mensagens.

A ação contou com o apoio operacional da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). Os autores foram recolhidos à carceragem da PCGO, onde ficaram à disposição do Poder Judiciário.