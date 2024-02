Brazlândia é atualmente a região com maior incidência de dengue no DF

Brazlândia é a Região Administrativa do Distrito Federal com maior incidência de dengue registradas nas últimas quatro semanas (21/1 a 17/2). De acordo com dados do boletim mais recente da Secretaria de Saúde (SES), divulgado nessa terça-feira (20/2), no ranking epidemiológico local (em que a incidência é referente ao número de novos casos, em determinado intervalo de tempo, e não ao total deles) a Estrutural aparece em segundo lugar, seguida por Sol Nascente/Pôr do Sol e Ceilândia.

Sudoeste/Octogonal e Park Way são os únicos locais do DF com incidência baixa da dengue.

Segundo a pasta, uma região administrativa é considerada com baixa incidência quando apresenta

uma taxa menor que 100 casos para cada 100 mil habitantes. A incidência média ocorre quando apresenta um intervalo de taxa entre 100 e 299,9 casos para cada 100 mil habitantes. Já a

alta incidência tem taxa de 300 casos ou mais para cada 100 mil habitantes.

Agora, considerando o número total de casos prováveis da dengue, Ceilândia lidera, com 14.718 pessoas com a doença. Na sequência estão Taguatinga (4.428), Sol Nascente/Pôr do Sol (4.352), Brazlândia (4.069) e Samambaia (3.378).

Com 38 mortes, o Distrito Federal é a unidade federativa com mais vítimas da doença. Há ainda 72 óbitos suspeitos em investigação e 81.408 casos prováveis.

Em janeiro, o Governo do Distrito Federal (GDF) declarou situação de emergência na saúde pública por conta do aumento expressivo de casos de dengue na capital e risco de outras arboviroses.

A Secretaria de Saúde destaca que fatores como idade, comorbidades e infecção secundária podem determinar a gravidade da doença. "Crianças mais novas, particularmente, podem ser menos capazes que adultos de compensar o extravasamento capilar e estão, consequentemente, em maior risco de choque por dengue. Também dentro do grupo em maior risco estão indivíduos acima de 65 anos, pois são mais vulneráveis às complicações por possuírem sistema imunológico menos eficiente, pela possível existência de doenças associadas e até pelo fato de se desidratarem com mais facilidade", informa a Secretaria.

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti. A transmissão do vírus se dá pela picada da fêmea. O mosquito é urbano, tem hábitos diurnos e se reproduz em depósitos de água parada. O período do ano com maior transmissão da doença ocorre nos meses chuvosos.