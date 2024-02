Turismo faz reunião para realizar, em agosto, o Rally dos Sertões no DF

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) vai se reunir, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com a equipe do Rally dos Sertões para a primeira reunião de alinhamento do evento, que acontecerá em Brasília entre os dias 23 e 31 de agosto de 2024.

Entre as pautas, serão discutidos a responsabilidade ambiental e o legado que o evento promete deixar na cidade. Segundo os organizadores, o Rally dos Sertões trabalha ativamente para gerar o menor impacto possível no meio ambiente ao longo do trajeto.

É obrigação do evento deixar cada local limpo da mesma maneira que foi encontrado. Vale lembrar que, neste ano, a grande novidade do rally é que tanto a largada quanto a chegada acorrerão em Brasília.

Além da Setur, está prevista a participação de representantes das secretarias de Esportes, Educação, Saúde, Cultura, Meio Ambiente, Infraestrutura, Segurança, além do Departamento de Trânsito (Detran-DF), Sebrae-DF, Fecomércio-DF e o Trade de Turismo.