Carro de aplicativo e van escolar colidem no Setor Hoteleiro Sul

Um carro do aplicativo de corridas da In-drive e uma van escolar vazia colidiram, Por volta das 8h da manhã desta quarta-feira (21/02), no cruzamento entre a S1, no Eixo Monumental, e a entrada das quadras 5 e 6 do Setor Hoteleiro Sul.

Segundo o sargento Rodrigo Cruz, a PMDF foi acionada às 8h37 para realizar a perícia no local. O condutor da van era um homem e, do carro, uma mulher. “Não havia passageiros nos veículos, somente os dois condutores. Eles foram encaminhados em segurança à 5ª Delegacia de Polícia para fazer o registro (do acidente)”, informou o sargento.

O carro de aplicativo, no modelo Renault Logan, avançou por cima de um canteiro no momento da batida contra a van escolar, atingindo a placa do setor hoteleiro, um coqueiro e um poste de iluminação. Os policiais aguardaram, no local, a chegada dos agentes da Neonergia Brasília para avaliar a situação do poste. O coqueiro, que bloqueou parte da via na quadra 5, foi retirado pela Novacap.