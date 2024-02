Chuvas: Defesa Civil e Detran fazem recomendações aos brasilienses

Até esta sexta-feira (23/2), o Distrito Federal terá tempestades isoladas e a qualquer hora do dia. Nesta quinta-feira (22/2), os termômetros devem bater os 26ºC, com mínima de 18ºC. Já a umidade relativa do ar deve permanecer entre 60% e 95%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Vale lembrar que a região está sob alerta laranja, que indica risco alto para chuvas intensas, rajadas de vento e trovoadas. Dessa forma, o volume de chuvas pode variar de 30 a 60 mm no período de uma hora, enquanto a ventania pode atingir até 100 km/h.

Deise Moraes, meteorologista do Inmet, lembrou que, somente na terça-feira (20/2), choveu 77% do volume previsto para fevereiro (179,5 mm) em Águas Emendadas, Planaltina. "Gama, Paranoá e Planaltina são os locais que registraram maiores volumes de chuva nesta semana. Em caso de tempestades contínuas, há risco de alagamentos, então é importante estar atento a áreas de perigo", alertou.

Recomendações

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Chuva e trânsito em Brasília, perto da Rodoviária do Plano Piloto. (foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Segurança nas pistas

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) orienta aos condutores que, ao visualizarem alagamentos ou grandes deslocamentos de água nas vias, não se arrisquem em trafegar no local, uma vez que a possibilidade de imobilização do veículo é grande, podendo gerar riscos aos ocupantes e acidentes com outros usuários da via.

A baixa visibilidade, muitas vezes causada pelo embaçamento dos vidros, a pista molhada e as poças formadas pelo acúmulo de água em determinados pontos da via deixam a direção mais perigosa em tempos chuvosos. Nesses contextos, é recomendado o uso do farol baixo. A luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visibilidade de outros usuários da via.

O Detran ainda recomenda atenção redobrada em locais com grande circulação de pedestres e relembra que, de acordo com o artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro, é infração usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos, atitude que sujeita o condutor a multa (R$ 130,16) e perda de quatro pontos.

Também é proibido fazer ultrapassagens próximas aos locais de travessia. De acordo com o artigo 203 do CTB, ultrapassar pela contramão outro veículo nas faixas de pedestres é infração gravíssima penalizada com multa de R$ 1.467,35 e, em caso de reincidência no período de até 12 meses, a multa é aplicada em dobro (R$ 2.934,70).

Cuidados com o trânsito

- Fazer revisão dos pneus, freios, limpadores e faróis do veículo.

- Manter os pneus calibrados e evitar frear quando cair em um buraco, para diminuir o efeito do impacto.

- Usar o ar-condicionado e o desembaçador elétrico traseiro ou abrir um pouco os vidros para deixar o ar circular pelo carro, para melhorar a visibilidade. Se o carro não tiver ar-condicionado, é importante deixar uma flanela à mão, pois a intensidade da chuva pode tornar inviável a abertura dos vidros.

- Reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo da frente.

- Redobrar a atenção ao passar pelos ciclistas e manter a distância mínima de um metro e meio.

- Se houver pouca visibilidade em função de chuva ou neblina, parar e esperar as condições do tempo melhorarem, caso possa fazer isso com segurança.

- Evitar freadas ou mudanças bruscas, pois o acúmulo de água na pista pode provocar a aquaplanagem — situação que ocorre quando os pneus perdem o contato com o asfalto.

- Utilizar sempre a luz de seta para indicar mudança de direção.

- Evitar locais alagados. Se o condutor não conseguir ver o meio-fio, que tem em torno de 25 centímetros de altura, o ideal é mudar de rota para não perder o veículo e nem arriscar a própria vida.

- Em caso de enchente, abandonar o veículo assim que o nível de água atingir o batente do carro, pois pode começar a boiar.

Fonte: Detran/DF

