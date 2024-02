Rede hoteleira se mobiliza por melhorias na infraestrutura urbana

O Sindicato Patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar), com o apoio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (ABIH-DF), solicitou à Administração Regional do Plano Piloto melhorias na infraestrutura da cidade para atrair novos turistas. Nesta quarta-feira (21/02), o governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Governo (Segov), deu início às melhorias no Setor Hoteleiro Sul com o acionamento do programa de zeladoria urbana GDF Presente.

Representando a Diretoria de Hotelaria do Sindhobar, Valéria Farias participou ativamente da cooperação em prol das benfeitorias. “Organizamos todo o setor para fazer essa movimentação. Eu fui atrás, e nós enviamos um ofício para a administração regional. Estamos nos unindo para entregar ao nosso turista uma cidade limpa e segura”, ressaltou a CEO da rede Like Ü Home Sweet Hotel. “O secretário de Turismo, Cristiano Araújo, tem nos apoiado”, completou.

Segundo os representantes do setor, entre as reclamações estão a falta de policiamento, focos de dengue, pragas, árvores com risco de queda, além do estado de precarização das calçadas e vias públicas, levaram a rede hoteleira brasiliense a se mobilizar diante dos impactos nos negócios e na segurança de visitantes e trabalhadores.

O serviço começou por volta da meia noite, quando o Detran-DF isolou o entorno de um lote arborizado na quadra 4 do SHS. A área, além de estar repleta de leucenas, considerada uma espécie invasora de árvores, se tornou foco de dengue e de reprodução de outras pragas, como ratos e marimbondos.

Alexandro Cesar de Oliveira, coordenador do polo do GDF Presente, que cuida da área do Plano Piloto, informou que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) removeu o ninho de marimbondos pela manhã de hoje, antes dos agentes da Novacap iniciarem a retirada das leucenas e a limpeza do lote. “Recebemos a denúncia da rede hoteleira dos focos de dengue por meio da ouvidoria-geral do DF. O GDF Presente deu o suporte para agrupar todos os órgãos do governo, que, em unidade, realizam as ações de hoje”, destacou.

A Novacap empregou uma pá carregadeira, caminhões com escada para o corte alto, motosserras e motopodas para realizar todo o trabalho de poda, roçagem, frisagem, e limpeza das vias. Durante a tarde, a Vigilância Ambiental em Saúde foi acionada para dedetizar o setor com o carro do fumacê.

Um terreno baldio, na quadra 4, ainda preocupa os empresários da região. Além de possibilitar focos de água parada, tapumes colocados no perímetro prejudicam a visibilidade e a segurança dos transeuntes. “Não sabemos se esse lote vazio tem dono ou se é uma invasão, mas com esses tapumes, quando a polícia passa, não consegue ver o setor em todas as direções, porque está tudo fechado”, advertiu a vice-presidente da Câmara de Turismo da Fecomércio/DF.

Valéria enfatiza que está articulando junto a Companhia Energética de Brasília (CEB) a troca das lâmpadas dos postes por LED. Além da melhoria na iluminação, o 1º Batalhão da Polícia Militar, irá ampliar o patrulhamento e a presença de rondas na área no Setor Hoteleiro. Será realizada, ainda, a tapagem de buracos e a reforma de calçadas para incrementar acessibilidade.

"Hoje é o primeiro dia, então mãos à obra. O trabalho está bem intensificado, porque a administração regional e a secretaria de turismo entenderam a urgência, e nós estamos nos unindo porque Brasília precisa", finalizou a Diretora de Hotelaria do Sindhobar.