Mega-Sena: aposta de Arapoanga acerta cinco dezenas e fatura R$ 65 mil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2691, sorteada na noite desta quinta-feira (22/2), e o prêmio principal acumulou para R$ 110 milhões no próximo sorteio, marcado para sábado (24). No entanto, três apostas feitas no Distrito Federal bateram na trave e levarão um prêmio de R$ 65 mil cada.

As três apostas do DF foram simples, de seis números cada, no valor de R$ 5, e acertaram cinco das seis dezenas. Uma das apostas foi feita de maneira virtual e as outras duas foram realizadas em lotéricas físicas: uma foi na Loterica Arapoanga, no Condomínio Mansões Arapoanga, e a outra na Lotérica Magia da Sorte, na 711 da Asa Norte.

Cada uma das apostas levará R$ 65 mil para casa. Além disso, outros 16 estados tiveram jogos que acertaram cinco dezenas.

Em todo país foram 54 apostas que fizeram cinco acertos. Os números sorteados neste sábado foram 13-15-28-37-40-57.

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre no sábado (24/2) e tem prêmio previsto de R$ 110 milhões.

Como jogar

Para apostar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5. Em uma aposta com seis números jogados a probabilidade de ser ganhador é de 50.063.860 para um e, na de 15 números, a probabilidade sobe para 10.003 para cada cartela.

Quem tem 18 anos ou mais pode apostar on-line. Basta se registrar no site loteriasonline.caixa.gov.br e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.