Censo: DF é onde mais pessoas moram em apartamentos no Brasil

De acordo com o Censo 2022: Características dos domicílios - Resultados do universo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Distrito Federal tem mais pessoas morando em apartamentos do que em casas, o equivalente a 66,14% da população da capital.

No entanto, a realidade do DF não é a mesma do Brasil., A pesquisa mostrou que em 2022 havia no país 59,6 milhões de casas ocupadas, nas quais residiam 171,3 milhões de pessoas, o que significa que a ampla maioria da população, cerca de 84,8%, mora em casas — enquanto 12,5% dos brasileiros moram em apartamentos.

Na comparação entre o Censo de 2010 e o de 2022, a proporção da população residindo em apartamento aumentou em todas as regiões, com maior aumento no Sudeste (16,7%) e a menor foi no Norte (5,2%).

A pesquisa mostra que, dos 5.570 municípios brasileiros, apenas três tem mais apartamentos do que casas, sendo Santos (SP) com 57,8% das pessoas em apartamentos, seguido por Balneário Camboriú (SC) com 57,2% e São Caetano do Sul (SP) com 50,77%.

Confira os 10 municípios com maior percentual de apartamentos:

Santos (SP) 63,45%

Balneário Camboriú (SC) 57,22%

São Caetano do Sul (SP) 50,77%

Vitória (ES) 45,4%

Porto Alegre (RS) 42,36%

Viçosa (MG) 41,68%

São José (SC) 41,05%

Niterói (RJ) 40,2%

Itapema (SC) 38,76%

Florianópolis (SC) 38,64%