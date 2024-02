Projeto oferece aulas de afroempreendedorismo para jovens no DF

O projeto Igualando Oportunidade tem como foco a população jovem, negra e empreendedora e procura capacitar esse público para transformar projetos em realidade ou iniciar suas próprias startups. A duração do projeto, iniciado em janeiro, é de seis meses e as inscrições poderão ser realizadas até dia 15 de março. As aulas on-line têm vagas ilimitadas e as presenciais ocorrem todas as terças-feiras, às 19h, no Planetário de Brasília.

A iniciativa, que conta com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é do Instituto Multiplicidades, com execução do Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis (Ibrahics) e o fomento vem do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal e Territórios (MPTDFT).

Cristiane Pereira, diretora presidente do Instituto Multiplicidades explica: "O projeto nasce em 2018 com o objetivo de inserir o jovem negro no mercado de trabalho”. E em 2024, a abordagem foca no desenvolvimento do plano de negócio inovador desses alunos por meio da tecnologia da informação. As aulas de capacitação e mentorias são ministradas por especialistas renomados e os participantes receberão as ferramentas necessárias para aprimorar os negócios.

As atividades são realizadas de forma híbrida ou presencial no Planetário de Brasília. As mentorias ocorrem conforme a disponibilidade dos participantes e palestrantes. Os alunos têm acesso ao conteúdo teórico virtualmente e podem assistir às palestras pelo canal do Igualando Oportunidades no YouTube. As inscrições podem ser feitas neste link: https://l1nk.dev/ADQlU

Acesse o site do Projeto Igualando Oportunidades