Jovem encontra pai biológico pela semelhança com ator Rodrigo Santoro

A jovem Raquel Lopes, 18 anos, encontrou o pai biológico de uma maneira bastante inusitada. A história começou quando ela fez um teste de DNA que revelou que o homem que ela chamava de pai não era o seu verdadeiro genitor. A mãe de Raquel engravidou aos 17 anos. Na época, a mulher tinha se relacionado com dois homens e se casou com o que achava ser o pai de Raquel.

"Todos ficamos em choque. Minha mãe era só uma menina, não tinha educação sexual como tenho hoje em dia. Ela chorou muito, me pediu perdão. Mas ela também não sabia e não tem culpa", relatou Raquel sobre o teste de paternidade. Dias depois de realizar o DNA, a jovem decidiu procurar pelo pai biológico.

A mãe de Raquel não tinha muitas informações sobre o homem. Os únicos detalhes que ela passou para a filha foi que ele era parecido com o ator Rodrigo Santoro e que eles trabalharam juntos em um shopping de Brasília. Raquel foi até o local e conversou com funcionários, mas não conseguiu descobrir o nome do pai biológico porque todos o conheciam apenas como "Rodrigo Santoro".

Raquel decidiu pesquisar na internet sobre pessoas que se pareciam com o ator. Então, a jovem encontrou o empresário brasiliense e ex-modelo Diogo Sampaio. Raquel mandou mensagem para Diogo no Instagram e perguntou se ele tinha trabalhado no shopping em 2004. Ele disse que sim. Em seguida, a jovem contou sua história e enviou a foto da mãe. Pouco depois, eles se encontraram e decidiram fazer o teste de DNA e o resultado do exame foi positivo.

Veja o relato da jovem:

"Quando saiu o resultado positivo, tive uma mistura de alegria com 'e agora, como vai ser minha relação com ele?' Mas está sendo tudo perfeito, estou vivendo um verdadeiro sonho. Ele disse que quer me conhecer da melhor forma possível e que daqui para frente eu serei sua melhor amiga e filha", disse a jovem. Raquel compartilhou a busca pelo pai no TikTok e o relato já conta com mais de 80 mil curtidas.