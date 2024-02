Novacap vai plantar este ano 100 mil árvores nativas do cerrado

O governador Ibaneis Rocha (MDB), esteve presente, na manhã deste sábado (24/02), no lançamento do Programa Anual de Arborização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) para 2024. O evento aconteceu na Avenida Guará 2, nas Quadras Especiais 54, 56 e 58.

O objetivo, segundo o GDF, é plantar 100 mil novas árvores nativas do cerrado, até dezembro. “Estamos trabalhando para deixar Brasília cada dia mais bonita. As quadras do Guará têm recebido uma atenção especial e forte. Vamos atender, ainda, outros pedidos que estão sendo formulados. A população dessa região merece”, destacou Ibaneis.

O governador, que foi morador da cidade por alguns anos, afirma que tem um carinho especial pelo Guará. Por isso, acredita que a região tem potencial para ter mais auxílios quanto à questão da urbanização, para que a população local disponha de mais áreas verdes, reivindicação antiga dos moradores.

No local, Ibaneis plantou uma muda de ipê e enfatizou: "A Novacap produz e planta 2,5 milhões de mudas todos anos na cidade. “Temos, aqui, quase 60 metros quadrados de plantios para cada habitante. É muito maior do que é exigido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para nós é uma alegria muito grande”, finalizou.

Pensando no futuro

Presidente da Novacap, Fernando Leite enfatizou que Brasília é um patrimônio histórico e merece ser bem tratada e preservada. Com isso, a ideia é continuar atuando para que o Distrito Federal continue sendo conhecido como um lugar urbanizado e cheio de áreas verdes. “Temos mais de 5 milhões de mudas plantadas, vamos chegar a 6 milhões rapidamente. A Novacap trabalha todos os dias para garantir a manutenção disso”, acrescenta.

Daniel Galvagni, 37 anos, compareceu ao evento com a filha Louise Galvagni, 3. Para o servidor público, o trabalho de urbanização, não somente no Guará, mas no Distrito Federal como um todo, vai contribuir para a preservação ambiental e da história da capital do país. “As próximas gerações vão sentir o benefício. É um cuidado constante, que vai trazer impactos positivos para a nossa região”, completou.

