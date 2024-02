Trânsito no Setor H Norte será alterado a partir desta segunda-feira (26/2). A via que fica ao lado do Cemitério de Taguatinga terá mão única no sentido de quem vai da Hélio Prates para o Setor de Oficinas - (crédito: Divulgação/Detran-DF) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O trânsito na via do Setor H Norte, ao lado do Cemitério de Taguatinga, vai ser alterado a partir desta segunda-feira (26/2). A pista terá mão única no sentido de quem vai da Hélio Prates para o Setor de Oficinas. Segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), a mudança tem o objetivo de melhorar a fluidez de veículos no local.



Em abril do ano passado, foi realizada uma audiência pública com a participação da comunidade diretamente afetada. Na ocasião, foi aprovada a realização dos estudos para a mudança de sentido da via. A Diretoria de Engenharia de Trânsito do Detran-DF elaborou o projeto de sinalização que está sendo implantado, com finalização dos últimos ajustes para este domingo (25/2).

Nesta segunda-feira (26/2), o Detran-DF estará controlando o fluxo de veículos, enquanto os educadores de trânsito orientam os motoristas, donos de comércio e moradores do local sobre a mudança. No local, o departamento também reformou as sinalizações horizontais do Setor de Oficinas e implantou 90 placas de sinalização vertical.

Com informações do Detran-DF



