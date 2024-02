Sai resultado do processo seletivo para condutores e padioleiros da SES-DF

Foi publicado nesta terça-feira (27/2), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado final, a homologação e a convocação de candidatos para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de condutor de veículo de urgência e emergência e técnico de apoio operacional (padioleiro) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

O processo foi regido pelo edital nº 26, publicado no DODF em outubro de 2023, que ofereceu 50 vagas para condutor, além de outras 80 para o cargo de padioleiro. A contratação é em caráter temporário, com prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 3.679,26 para condutor e R$ 3.600,72 para padioleiro. O resultado pode ser encontrado na página 35 da edição 39 do DODF.