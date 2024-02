Grupo do DF vendia semente de cannabis para fomentar tráfico no Brasil

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou na manhã desta terça-feira (27/2) a Operação Breeder, que visa um grupo que fornecia sementes de cannabis para traficantes de drogas de todo o Brasil e lavagem de dinheiro para ocultar a origem do dinheiro recebido pelo tráfico.

De acordo com a PCDF, o grupo era "especialista" na produção de sementes de cannabis de diferentes espécies e utilizavam plataformas de venda online e redes sociais para o contato com compradores. Vários estados recebiam as mercadorias e o grupo detinha grandes espaços para o plantio e para a extração das sementes, algumas delas com alto teor de THC — substância psicoativa — que, segundo a PCDF, tem potencial de causar overdose nos consumidores.

A polícia encontrou também vários registros em vídeos gravados por membros da organização criminosa que mostravam as plantações ou atualizavam sobre as vendas. Uma das imagens obtidas mostram os valores de compra das sementes, do qual ainda era acrescentado o valor do frete. O grupo, inclusive, chegou a vender uma única semente por R$ 100.

Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram ainda que o grupo distribuía os produtos por todo o Brasil utilizando o serviço dos Correios.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na Operação, seis envolvidos foram presos e cinco plantações foram descobertas entre regiões administrativas do DF e na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais.

O grupo também está sendo investigado por crimes ambientais, por causa da disseminação de espécies exóticas, que "podem comprometer o meio ambiente e o agronegócio, além de desrespeitar regras legais que disciplinam a produção e distribuição de sementes", disse a PCDF.

Vale lembrar que desde 2006 existe a Lei que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad (Lei Nº 11.343), que proíbe as drogas vem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas.