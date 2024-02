Agiota tenta matar mulher a facadas por dívida de R$ 4 mil; veja vídeo

Um agiota é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por tentar matar uma mulher, de 48 anos, na Praça do Bicalho, em Taguatinga. A tentativa de homicídio foi registrada por câmeras de segurança de um estabelecimento.

O crime ocorreu na terça-feira (20/2). Nas imagens, é possível ver o autor, identificado como Carlos Roberto Quintino de Lima, 59, em frente a um comércio, quando vê a mulher se aproximando e parte para cima dela com chutes. Sem se intimidar com as pessoas, o homem começa a desferir facadas no pescoço da vítima (veja o vídeo abaixo).

Em depoimento prestado aos policiais, ainda no hospital, a vítima contou que devia mais de R$ 4 mil a Carlos e vinha recebendo ameaças constantes do autor. As agressões só pararam quando testemunhas intervêm. “O autor encontra-se foragido, mas teve a prisão decretada pela Justiça. Tivemos a notícia de que ele estaria na região de Padre Bernardo (GO), onde foi visto em um hotel, no sábado”, afirmou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte).

Autor é considerado foragido (foto: PCDF/Divulgação)

A PCDF pede para que, quem souber o paradeiro de Carlos, ligue para o número 197.