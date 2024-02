Projeto em Ceilândia destaca mulheres do carnaval do DF

A Escola de Samba Águia Imperial de Ceilância, em conjunto com a Bateria Nota Show, está promovendo o projeto Deusas do Samba, que tem como objetivo unificar as escolas de Brasília e destacar a importância das mulheres do carnaval da capital.

Um encontro será realizado, em 16 de março, com "mini-desfiles" de algumas escolas de samba. O projeto, que está na segunda edição, ocorre após a falta do retorno dos desfiles das escolas de samba de Brasília em 2024.



O evento é aberto à comunidade e ocorrerá na quadra da Águia Imperial de Ceilândia, localizada no P Norte.

Durante a festa, haverá sorteio, um baile de carnaval e um jantar. O ingresso custa R$ 20.



Serviço

Deusas do Samba

Data: 16 de março

Local: quadra da Águia Imperial de Ceilândia

Horário: a partir das 17h

Ingresso + jantar: R$ 20