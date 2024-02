Ibaneis pede colaboração da população no combate à dengue

O governador Ibaneis Rocha pediu à população do Distrito Federal que colabore com o combate à dengue e que se conscientize sobre a gravidade dessa doença. O apelo foi feito, ontem, durante a inauguração da primeira etapa das obras de revitalização da rodoviária do Gama, no Setor Central. Boletim divulgado, segunda-feira, pela Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), registra haver na capital federal, desde o início do ano, mais de 100 mil casos de possíveis infectados com a enfermidade, além de 55 mortes confirmadas.

"Nós estamos fazendo todos os esforços no atendimento à comunidade para reduzir ao máximo o número de mortes, que está muito elevado. Por isso, a gente pede a conscientização da população", disse Ibaneis. "Pedimos para que a população tenha muito cuidado com a colocação de lixo e de entulho nas ruas, porque ali está o criadouro (do mosquito), e para que tenha cuidado também com suas residências. Tirar 10 minutos por semana para fazer a limpeza da sua residência é algo muito simples e que tem de ser feito para evitar os focos da dengue", ressaltou.

De acordo com a SES-DF, somente na última semana, surgiram 19.150 casos suspeitos de pessoas doentes, após serem picadas pelo Aedes aegypti, e outras 82 mortes, possivelmente por dengue, estão sob investigação. Em números absolutos, Ceilândia tem a maior quantidade de prováveis infectados (17.477). Taguatinga aparece em segundo lugar (5.329), seguida pelo Sol Nascente/Pôr do Sol (5.042), Brazlândia (4.807) e Samambaia (4.268).

Terminal

A etapa inicial das obras na Rodoviária do Gama, entregue por Ibaneis, incluiu a reforma dos banheiros e do ponto de táxi. O chefe do Executivo brasiliense informou que, a partir de segunda-feira, mais 20 ônibus começarão a atender aos passageiros no local. O secretário da pasta de Transporte e Mobilidade (Semob), José Andrade Gonçalves, disse que até o fim do ano haverá a renovação de 753 coletivos para transportar os moradores da região administrativa. "Estamos tendo um olhar especial para onde as pessoas mais circulam, como terminais e feiras", disse o governador.

A renovação do Terminal Rodoviário do Setor Central do Gama começou em novembro de 2021. Foram investidos R$ 8.360.881,51, originários do orçamento da Semob. O plano do Governo do Distrito Federal (GDF) é que, até setembro, seja inaugurada a segunda parte da revitalização. De acordo com o GDF, 30 mil pessoas utilizam o terminal diariamente.

Ibaneis acrescentou haver outros projetos para a região administrativa, como mais uma escola e o início da construção de um hospital, até o fim do ano. "A estrutura do hospital (atual) não comporta mais a população da cidade e nem a do Entorno. Já localizamos o terreno, próximo ao campus da UnB, e começamos o projeto com a Novacap", revelou.

CLDF aprova emendas para UnB

A Câmara Legislativa (CLDF) aprovou, ontem, o envio de emendas parlamentares para a compra e reparos de equipamentos do Instituto de Física da Universidade de Brasília (UnB), um dos mais atingidos pela chuva da véspera de carnaval.

Os valores encaminhados pela Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), que serão destinados à Universidade de Brasília (UnB), giram em torno de R$ 3,5 milhões.

Um acordo entre a UnB e os deputados foi costurado na última semana para receber esses recursos. No encontro, parlamentares propuseram, também, encaminhar emendas para a Novacap, a fim de que a universidade seja contemplada nas etapas do Drenar DF — evitando novos alagamentos no campus Darcy Ribeiro.

