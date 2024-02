"Oportunidade de abordar diferentes pontos de vista", destaca pesquisador

Breno Adaid, professor e pesquisador em ciências do comportamento da Universidade de Brasília (UnB), é um dos convidados para o seminário CB.Debate, promovido pelo Correio. O especialista ressaltou que a importância do evento se dá pela oportunidade de discutir diferentes pontos de vista acerca da dengue. "É fundamental esclarecer os riscos da doença para a população", comentou.

A fala ocorreu minutos antes do início do CB.Debate Dengue — Uma luta de todos. O pesquisador participará do primeiro painel do evento, que destacará ações de combate e a luta contra a doença.



CB. Debate

Com o aumento dos casos de dengue no Distrito Federal, o Correio Braziliense promove, nesta quinta-feira (29/2), o seminário Dengue — Uma luta de todos, que ocorre das 9h às 13h, e contará com a presença de especialistas da área e autoridades políticas para discutir ações de combate à doença e prevenção. Além disso, o evento visa gerar um diálogo com a sociedade acerca da importância do envolvimento da população para o enfrentamento da epidemia. O seminário presencial é realizado no auditório do jornal, mas contará com transmissão ao vivo no site e nas redes sociais do Correio.

Entre 1° de janeiro e 24 de fevereiro, o DF registrou 55 mortes por dengue, conforme dados do último boletim epidemiológico, divulgado na segunda-feira (26) pela Secretaria de Saúde do DF (SES), que ainda investiga 82 óbitos. Os casos prováveis da doença somam 100.558, um aumento de 1.449,6% em relação ao mesmo período do ano passado.