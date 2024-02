Rodrigo Gurgel diz que debate sobre a dengue aproxima academia e população

O professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília (UnB) Rodrigo Gurgel Gonçalves abordará soluções de combate à dengue pensadas dentro da academia. Ele palestrará no painel A responsabilidade para os próximos anos, do CB.Debate Dengue, uma luta de todos, que ocorre nesta quinta-feira (29/2), na sede do Correio.

“Estamos em uma situação muito complicada. A maior epidemia de dengue da história do Distrito Federal. Então, com certeza, o que eu vou trazer aqui vai dar um caminho para a gente começar a trabalhar para diminuir esse cenário”, declarou Gonçalves.

O especialista ainda comentou sobre a importância de eventos como esse. “É muito importante porque a gente da academia pensa nas soluções e as soluções tem que chegar nos serviços. Muitas vezes, o que acontece é que tem uma distância entre a academia e os serviços. Momentos como esse são muito importantes para encurtar essas distâncias”, refletiu o palestrante.

Por fim, ele deu uma prévia do que pretende abordar em sua apresentação: "Estou muito empolgado para mostrar qual é o futuro do controle do mosquito Aedes aegypti".

O CB Debate Dengue, uma luta de todos reúne 14 painelistas para discutir possíveis caminhos no combate à dengue. O objetivo do evento é conscientizar autoridades sobre as suas responsabilidades e promover um diálogo com a sociedade em relação à importância do envolvimento da população para o enfrentamento do surto da doença. O terceiro painel A responsabilidade para os próximos anos destaca a possibilidade de uma nova epidemia de dengue e também trata sobre as vacinas.