Ibaneis assina ordem para início da reforma do Hospital de Brazlândia

O governador Ibaneis Rocha assinou, na manhã desta sexta-feira (1º/3), a ordem de serviço para reforma e ampliação do Hospital Regional de Brazlândia. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, o prazo para conclusão da obra é de 19 meses e o investimento será de R$ 20 milhões. Além disso, o chefe do Executivo local inaugurou o trecho final do Canal do Rodeador, localizado na BR-080, que vai beneficiar agricultores na região.



Durante a agenda de assinatura, Ibaneis destacou que o governo teve alguns percalços na realização do projeto e celebrou o início da obra que era aguardada pela população há 40 anos. “Esse hospital atende não só a população de Brazlândia, mas também do Entorno, em especial Padre Bernardo e Águas Lindas. Hoje, a gente assina a ordem de serviço e a obra se inicia imediatamente”, comentou o governador. O chefe do Executivo local ressaltou ainda que o governo espera entregar a obra o mais rápido possível para a população.

Presente na assinatura da ordem de serviço, a secretária de saúde, Lucilene Florêncio, destacou que a previsão para entrega da obra é de 19 meses, conforme o contrato de licitação. “O pronto-socorro de Brazlândia está muito aquém da necessidade da população, considerando um hospital que é datado de 1976. A população cresceu e as necessidades também mudaram, além dos avanços da medicina e de todas as áreas. Nós vamos precisar fazer essa adequação”, ressaltou.

Segundo a gestora da pasta, a área prevista de intervenção é de 2,4 mil m². “Será feito o ajuste com o duplo fluxo adulto e infantil. Nós temos esse fluxo junto no Hospital do Brazlândia. Um outro ponto é o aumento do número de consultórios médicos. Hoje, nós temos cinco consultórios no pronto-socorro e vamos passar para 10 consultórios. Nós temos uma sala vermelha com seis leitos que permanecerá e nós vamos ter uma sala amarela e as salas de acolhimento com classificação”, disse Lucilene.

Além disso, a obra vai modernizar toda a parte elétrica e hidráulica do prédio. “A subestação de energia vem ao encontro dessa necessidade, aumentando a força elétrica e a força de capacidade do hospital, exatamente para que a gente coloque mais equipamentos dentro do pronto-socorro e um espaço para tomógrafo”, ressaltou a secretária. A obra tem um custo de R$ 20 milhões.

Canal do Rodeador

Ainda nesta manhã, Ibaneis inaugurou o trecho final do Canal do Rodeador, na BR-080. A obra vai beneficiar os produtores rurais do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Brazlândia. Segundo o Governo do DF, o projeto garante abastecimento hídrico a 96 propriedades agrícolas e a cerca de 300 famílias. Para conclusão da obra, foram investidos aproximadamente R$ 7 milhões na construção de tubulações.

“Tivemos a oportunidade de estar também mais cedo fazendo a entrega de 15 km do Canal do Rodeador. Um canal de suma importância para abastecimento de água para os agricultores daqui da região de Brazlândia, que é talvez a maior região produtora que nós temos o Distrito Federal”, comentou o governador.

A verba para execução do projeto foi proveniente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacia. A obra foi coordenada pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF).