Tempo: Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas no DF

Após dias ensolarados na capital, o Distrito Federal deve voltar a registrar chuvas neste começo de março. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de aumento de umidade e da nebulosidade que favorecem as condições de chuvas para esta sexta-feira (1º/3) e para os próximos dias. O órgão emitiu um alerta laranja devido aos riscos de grande volume de chuva em um curto período de tempo, além de ventos mais intensos.



Meteorologista do Inmet, Olívio Bahia destacou que há o aumento de instabilidade. “A gente deve ter chuva depois desse período de tempo mais aberto e temperaturas mais elevadas, não só para esta sexta-feira, mas também para os próximos dias”, comentou Olívio, ressaltando ainda o aumento da umidade na atmosfera que condiciona para mais nebulosidade e condições para chuvas.

Segundo o meteorologista, o tempo fica abafado e nublado. “Alguns momentos podem ter alguns ventos e ficar menos quente. Não descartamos chuvas mais intensas para o fim de semana e até o início no próximo fim de semana”, disse Bahia. As chuvas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

Para os próximos dias, as temperaturas devem variar de 18ºC a 29ºC. Além disso, a umidade relativa do ar volta a subir, ficando entre 50% a 95%.

Alerta laranja

Com prazo de término para este sábado, às 10h, o Inmet emitiu, nesta sexta-feira (1º/3), um aviso de chuvas intensas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. “A chuva pode provocar impacto”, ressaltou Olívio.