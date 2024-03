Inscrições abertas para a Corrida Flores do Cerrado em comemoração ao mês da mulher

Está chegando a Corrida Flores do Cerrado, um evento esportivo voltado exclusivamente para as mulheres. A prova ocorre em 10 de março, na arena localizada na Praça do Buriti, a partir das 7h, com circuitos de 3km (caminhada) e de 5km e 10km (corrida). Três pessoas serão premiadas em cada categoria.

Os participantes receberão kits prova e pós-prova, com medalha, isotônico, frutas e barra de cereal. Para se inscrever e saber mais detalhes basta acessar: www.brasilcorrida.com.br.









< >

Serviço:

Corrida Flores do Cerrado

Data: 10/03/2024 - 7h

Local: Praça do Buriti - Brasília - DF