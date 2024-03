Ministério da Saúde confirma 77 óbitos por dengue no Distrito Federal

O painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde registrou 77 mortes por dengue, no Distrito Federal. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (01/03) e ainda contam com 60 óbitos em investigação. Os casos prováveis de dengue, conforme o painel, somam 102.757.

Na última segunda-feira (26/2), o boletim da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) registrava 55 óbitos pela doença em 2024. Ao longo dos próximos dias, o documento deverá ser atualizado.

Saiba Mais Cidades DF Dengue: projeção indica que o DF deve registrar 400 mil casos em 2024

Dengue: projeção indica que o DF deve registrar 400 mil casos em 2024 Cidades DF Dengue: somente 32,7% do público de 10 a 11 anos se vacinou no DF

Dengue: somente 32,7% do público de 10 a 11 anos se vacinou no DF Cidades DF Tempo: Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas no DF

Tempo: Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas no DF Cidades DF Dengue: Ibaneis afirma que SES-DF avalia ampliação da faixa etária da vacina

Dengue: Ibaneis afirma que SES-DF avalia ampliação da faixa etária da vacina Cidades DF Ibaneis assina ordem para início da reforma do Hospital de Brazlândia