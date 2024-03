Nesta terça-feira (5/2), será inaugurada a nova unidade do Espaço Acolher de Ceilândia, que tem como intuito trazer uma rede de proteção para mulheres. A ação dá início ao Março Mais Mulher, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março.

Os espaços atendem a homens e mulheres, das 8h às 18h, envolvidos em situações de agressões doméstica e familiares. O acesso é livre a todos que de forma espontânea buscam informações e atendimento sobre as questões de gênero ou são encaminhados pelo Ministério Público.

Nos locais, as equipes formadas por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos realizam os primeiros atendimentos de forma presencial para criar um vínculo e conhecer a história. Em seguida, são encaminhados para grupos reflexivos, nos quais são trabalhados temas importantes para fortalecimento das mulheres e responsabilização dos homens.

Com essa, a rede de proteção às mulheres chega a nove unidades de acompanhamento psicossocial dos envolvidos em situação de violência doméstica e familiar no DF. Para o acesso ao serviço, o usuário deverá comparecer ao Espaço Acolher mais próximo com os seguintes documentos: RG e CPF. Além de Ceilândia, as demais unidades estão no Plano Piloto, Brazlândia, Gama, Paranoá, Planaltina, Santa Maria, Sobradinho e Samambaia.

Durante a inauguração serão oferecidos ao público, das 8h às 16h, exames de HPV e informações sobre prevenção do câncer de colo do útero e auriculoterapia realizados pela Fiocruz, além de corte de cabelo do HW Estúdio e da unidade móvel do Hemocentro para a doação de sangue.

Serviço

Inauguração Espaço Acolher Ceilândia

Dia: 5/3

Horário: 10h

Endereço: QNM 02 CJ. F, Casa 1/3 Ceilândia – ao lado da Caixa D’água.

Contato: 61-98314-0882

*Com informações da Agência Brasília