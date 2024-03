Sesc-DF leva serviços gratuitos a Arniqueira neste sábado (2/2)

A região administrativa de Arniqueiras vai receber neste sábado (2/2) a primeira edição de 2024 do projeto Fecomércio Mais Perto de Todos. O evento acontecerá no Parque Ecológico Areal, de 9h às 15h. A iniciativa reúne em um só espaço os serviços do Sesc, Senac e Instituto Fecomércio.

A expectativa, nesta edição, é atender duas mil pessoas. Ao longo do ano, o projeto percorrerá as seguintes regiões: Sobradinho I, Brazlândia, Estrutural, Gama, Riacho Fundo 1 e Samambaia.









< >

Entre os diversos serviços ofertados estão: consultas médicas e odontológicas, exames clínicos, terapias, vacinação, oficinas de moda e gastronomia, inscrições para programas de estágio, passeios turísticos e atividades de recreação e educação para as crianças.

Desde que foi criado, em outubro de 2021, o Fecomércio Mais Perto de Todos já realizou 19 edições em diferentes RAs do Distrito Federal. Ao todo, mais de 76 mil pessoas participaram dos eventos ao longo de mais de dois anos de projeto.



SERVIÇO



Fecomércio + Perto de Todos

Onde: Parque Ecológico do Areal

Quando: sábado (2/2), das 9h às 15h

Entrada: gratuita