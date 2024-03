O cenário quente e mais seco que predominou nos últimos quatro dias começa a ser modificado, no DF, a partir deste sábado (2/3), pelo que aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A sensação de abafamento, com temperaturas que alcançam 31ºC, endossa o aumento na possibilidade de ocorrências de chuvas. "Ontem tivemos indícios de mudança, com registros de nuvens espessas e descargas elétricas, em áreas próximas ao Plano Piloto, por exemplo. Em áreas da barragem de Santa Maria, e em Sobradinho e Brazlândia, as chuvas apareceram. Durante a semana, a perspectiva é de um comportamento bem similar nestas condições", observa o meteorologista Olívio Bahia.

Bahia atenta para as possíveis pancadas de chuva, com mais indícios de ocorrerem à tarde e à noite. "A escala de variação da umidade, entre 40% e 95%, é considerada normal. Repete-se o ciclo diurno, com porcentagem mais alta pela noite e na madrugada, e queda, naturalmente, durante o dia. No geral, há boa possibilidade de chuva, por causa do registro de maior calor e abafamento", comenta Bahia. As mínimas, em temperatura, foram registradas em 16ºC a 19ºC, respectivamente, em Águas Emendadas e no Plano Piloto.