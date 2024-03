Na BR-060, PRF apreende mais de 1000 munições, no Recanto das Emas

Mais de 1000 munições de arma de fogo foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de sexta (1º/3), na BR-060, no Recanto das Emas. Junto com o material, foram encontradas 20 mil espoletas e dez frascos de pólvora. A carga era transportada em ônibus interestadual que tinha por destino Santa Maria da Vitória (BA). A partida foi em Goiânia (GO). À altura do Recanto das Emas, numa fiscalização de combate ao crime, os policiais desconfiaram de dois pacotes dispostos no compartimento de cargas do veículo. Sem nota fiscal, as duas caixas eram grandes e pesadas, fator que levantou suspeitas.

Sem identificação no material, os policiais solicitaram a presença do condutor do ônibus, para proceder a abertura da carga. De cara, munições de variados calibres, espoletas, cartuchos e pólvora foram apreendidas. O volume da apreensão foi considerável: 200 estojos, 1.300 munições, 10 frascos de pólvora e 20 mil espoletas. Todo material apreendido foi encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia Civil. Sem autoria conhecida, ninguém foi preso.