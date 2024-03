Incêndio em casa assusta moradores da QE 38, no Guará 2

Um incêndio em uma casa mobilizou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) na noite deste sábado (2/3). O incidente ocorreu na QE 38, Conjunto G, no Guará 2.

De acordo com a corporação, assim que a equipe chegou no local, os militares constataram chamas e um volume considerável de fumaça saindo da residência.

As guarnições combateram as chamas, localizadas em um amontoado de madeiras na garagem do imóvel, e preservaram os demais ambientes do imóvel.

Após o combate às chamas, a equipe realizou a ventilação tática, com o objetivo de retirar a fumaça do local, a operação de rescaldo, que consiste na vistoria, detecção e neutralização de possíveis pontos de reignição do fogo, e também uma busca com a finalidade de localizar possíveis vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e nenhum animal ficou ferido por causa do incêndio, somente uma motocicleta ficou parcialmente danificada. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF) e a Neoenergia foi acionada para o local. Não há informações sobre o que ocasionou o incêndio, de acordo com o CBMDF.