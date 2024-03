Motociclista morre após perder o controle e bater em poste neste sábado (2/3)

Um homem, que não teve a idade informada, morreu após bater em um poste, na tarde deste sábado (2/3). O acidente ocorreu em frente à Escola Imaculado Coração de Maria, próximo à rotatória na via de acesso principal para a Estrada Parque de Taguatinga (EPTG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a equipe de socorro chegou ao local e deparou-se com o motociclista sendo atendido por um bombeiro militar de folga e um médico que passava pelo local. Eles perceberam que o homem estava em parada cardiorrespiratória (PCR).

Alguns minutos depois, segundo a corporação, a viatura de suporte médico avançado do CBMDF e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegaram ao local e continuaram o atendimento de reanimação cardiopulmonar. Porém, após 52 minutos de procedimentos, foi constatado que a vítima não resistiu aos ferimentos, sendo o óbito declarado pelo médico no local.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o motociclista colidiu com um poste de iluminação pública após perder o controle da direção. Uma faixa da via precisou ser interditada para o atendimento.